Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у його телеграм-каналі. У місті після ворожої атаки також є загиблі.

До теми Серед загиблих в Одесі – поліцейський і медик, серед поранених – дитина

Що постраждало в Одесі після російської атаки

Володимир Зеленський зазначив, що російська армія вдарила балістикою по житловому району Одеси, був приліт на стоянку.

Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Станом на зараз відомо про 8 загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким,

– написав президент.

Він також підкреслив, що майже два десятки людей постраждали, залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує.

До слова, у мережі писали, що нібито одна з ворожих ракет, яка летіла на Одесу, не вибухнула та застрягла в будівлі навчального закладу міста. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер спростував цю інформацію та підкреслив, що впала частина ракети, попередньо "Іскандера".

У мережі також з'явилися жахливі кадри з місця, куди влучила ворожа ракета. На відео можна побачити, як горять будинки, посеред вулиці лежать тіла загиблих людей та купа будівельного сміття.