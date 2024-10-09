Также, к сожалению не обошлось без раненых. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Какие последствия атаки по Одесской области

Как рассказал Кипер, силы противовоздушной обороны уничтожили большинство воздушных целей оккупантов. В результате в Одесском районе повреждено остекление и фасад девятиэтажки. Дальнейшего возгорания там, к счастью, не произошло.

Однако, к сожалению, ранения получили по меньшей мере 5 человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Кроме вышеупомянутого также известно, что произошло возгорание мансардного этажа недостроя.

Россия ударила по Черноморску / Фото Chornomorsk INFO и Одесской областной прокуратуры

Пожар, площадью 400 квадратных метров, оперативно ликвидировали спасатели. Повреждено остекление корпуса одного из медицинских учреждений.

Правоохранители документируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области,

– резюмировал глава Одесской ОГА.

В настоящее время прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны из-за дроновой атаки России по Черноморску Одесской области.

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К слову, Воздушные силы сообщили, что в ночь на 9 октября враг нанес удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, а также 22 ударными БпЛА. В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БпЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях.