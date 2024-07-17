В "Охматдете" во время ракетного удара были дети из Молдовы

Россия 8 июля 2024 года цинично атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Во время удара там были также и дети из Молдовы.

Об этом сообщили премьер-министр Молдовы Кристина Герасимов. К счастью, никто из детей из Молдовы не пострадал.

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Во время удара в "Охматдете" были дети из Молдовы

Герасимов сообщила, что во время обстрела пациент из Молдовы был на операционном столе. К счастью, ребенок выжил и сейчас находится под наблюдением врачей.

Она добавила, что на момент атаки в больнице было около 600 детей, имеющих тяжелые заболевания. Герасимов осудила российскую агрессию, а также лично побывала в "Охматдете", который цинично атаковала Россия.

Это нападение является ужасным примером цинизма тех, для кого уже нет ничего святого, даже жизни невинных детей. Зверства против всех украинцев должны быть прекращены, а военные преступники – привлечены к суду,

– подчеркнула премьер Молдовы.

Герасимов также отдала дань уважения всем невинным жертвам, которые погибли в результате российских обстрелов.

Напомним, что Россия 8 июля 2024 года нанесла ракетные удары по разным городам Украины. Так, оккупанты ударили по "Охматдету", жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. В общем, в результате трагического обстрела 8 июля в Украине погибли 47 человек, среди которых 5 детей, и более 190 – получили ранения.