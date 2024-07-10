Дипломатическая структура обвинила Прагу в "непристойном" обращении с послом. Там пожаловались, что это уже стало обычной практикой за последние годы.

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Реакция посольства России на разговор

Во вторник, 9 июля, МИД Чехии вызвало посла России Александра Змеевского для беседы относительно ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

В посольстве страны-агрессора пожаловались, что выслушивать позицию российской стороны в МИД Чехии не стали. Однако там добавили, что Змиевский передал заместителю министра иностранных дел "опровержение обвинений киевского режима и его союзников".

Готовность нынешней официальной Праги выступать рупором антироссийских нарративов Киева и его западных спонсоров не удивляет, однако поведение руководства чешского внешнеполитического ведомства, отказывающего в ответном слове послу иностранного государства, никак не вписывается в устоявшуюся дипломатическую практику и выходит за рамки,

– пишет российское посольство.

К слову, россияне заявили, что по "Охматдету" ударила ракета ПВО AIM-120 из системы NASAMS. Однако на видео из сети четко видно модель ракеты, которая влетела в корпус больницы – и это российская Х-101. Также после удара СБУ обнародовала три изображения, на которых видны остатки боеприпаса.