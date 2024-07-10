Дипломатична структура звинуватила Прагу у "непристойному" поводженні з послом. Там поскаржилися, що це вже стало звичною практикою за останні роки.

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Реакція посольства Росії на розмову

У вівторок, 9 липня, МЗС Чехії викликало посла Росії Александра Змєєвського для бесіди щодо ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

У посольстві країни-агресорки поскаржилися, що вислуховувати позицію російської сторони в МЗС Чехії не стали. Проте там додали, що Змєєвський передав заступнику міністра закордонних справ "спростування звинувачень київського режиму і його союзників".

Готовність нинішньої офіційної Праги виступати рупором антиросійських наративів Києва та його західних спонсорів не дивує, проте поведінка керівництва чеського зовнішньополітичного відомства, що відмовляє у слові у відповідь послу іноземної держави, ніяк не вписується в усталену дипломатичну практику і виходить за рамки,

– пише російське посольство.

До слова, росіяни заявили, що по "Охматдиту" вдарила ракета ППО AIM-120 із системи NASAMS. Однак на відео з мережі чітко видно модель ракети, яка влетіла у корпус лікарні – і це російська Х-101. Також після удару СБУ оприлюднила три зображення, на яких видно залишки боєприпасу.