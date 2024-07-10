Две бессонные ночи понадобилось, чтобы подключить больницу к сети. Энергетики заново строили трансформаторные подстанции.

Смотрите также Украинский бизнес отреагировал на циничный удар по "Охматдету": кто и какую помощь оказал

Энергетики построили три новые трансформаторные подстанции

В ДТЭК рассказали, что за это время энергетики построили 3 новые временные трансформаторные подстанции. Кроме того, они запитали 29 линий. Специалисты их уже испытали и подключили.

Постепенно корпуса "Охматдета" переходят с питания с генератора на питание от сети,

– отметили в ДТЭК.

Добавим, что президент Зеленский анонсировал средства на восстановление "Охматдета".

"С Кабмином я на связи. Есть первое решение – 100 миллионов гривен на поддержку "Охматдета". Будет еще 300 миллионов. Будут и другие решения и для Киева, и для городов Днепропетровщины, и Донетчины – всех обязательно мы поддержим. Всем детям, всем семьям – всем, кто пострадал, поможем", – написал он.