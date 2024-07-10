Дві безсонні ночі знадобилося, щоб під'єднати лікарню до мережі. Енергетики заново будували трансформаторні підстанції.

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Енергетики збудували три нові трансформаторні підстанції

У ДТЕК розповіли, що за цей час енергетики збудували 3 нові тимчасові трансформаторні підстанції. Окрім того, вони заживили 29 ліній. Фахівці їх уже випробували та підключили.

Поступово корпуси "Охматдиту" переходять із живлення з генератора на живлення від мережі,

– зазначили у ДТЕК.

Додамо, що президент Зеленський анонсував кошти на відбудову "Охматдиту".

"З Кабміном я на зв’язку. Є перше рішення – 100 мільйонів гривень на підтримку "Охматдиту". Буде ще 300 мільйонів. Будуть і інші рішення і для Києва, і для міст Дніпропетровщини, і Донеччини – усіх обов’язково ми підтримаємо. Всім дітям, усім сім’ям – усім, хто постраждав, допоможемо", – написав він.