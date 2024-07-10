Куда переместят отделение "Охматдета" после обстрела: Шмыгаль дал ответ

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, куда переместят отделения детской больницы "Охматдет" после атаки 8 июля. Вместе с главой Минздрава Виктором Ляшко он уже посетил соответствующие локации.

Сразу после атаки детей перевели в другие больницы Киева. Однако, как указал Шмыгаль, для детей из "Охматдета" важно быть вместе и продолжить лечение со своими врачами.

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Куда перенаправляют детей из "Охматдета"

Денис Шмыгаль назвал локации, куда планируется комплексно переместить часть отделений "Охматдета", пока больницу не восстановят.

Согласно поручению Правительства, это Киевские областные клинические больницы №1 и №2. Сейчас идет процесс перемещения оборудования. Важно, чтобы в новых местах были обеспечены необходимые условия для пребывания и лечения детей,

– написал Шмыгаль.

Кроме этого, премьер вместе с Ляшко посетили Центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины и Национальный институт рака, временно приняли часть пациентов.

Киевские больницы примут пациентов "Охматдета" / Денис Шмыгаль

Вышеупомянутые медицинские учреждения выделили лучшие помещения и оборудование для пострадавших детей.

К слову, вечером 10 июля стало известно о первой детской смерти после удара России по "Охматдету". Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что умер мальчик, который был в критическом состоянии в реанимации во время удара. После атаки его транспортировали в другую больницу.