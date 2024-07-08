В результате удара 8 июля было разрушено два этажа одного из корпусов больницы площадью примерно 400 квадратных метров. О ликвидации последствий президент Украины рассказал во время пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском в Варшаве, передает 24 Канал.

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Для переезда "Охматдета" ищут новую локацию

Зеленский сообщил, что уже контактировал с министром внутренних дел и другими представителями Кабинета Министров по поиску новой локации. По его словам, локация для переезда работников и пациентов может быть найдена уже до конца дня.

Я разговаривал с министром внутренних дел и другими нашими представителями Кабинета Министров. Я попросил, чтобы мы очень быстро сейчас нашли локацию, чтобы очень быстро технически эта локация была подготовлена, чтобы "Охматдет" смог переехать туда, чтобы дать помощь детям. Они мне на конец дня сегодня скажут, что нашли. То есть, эту информацию мы получаем. После этого уже будет следующий шаг,

– сказал глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что нет точной статистики, сколько людей находилось в больнице на момент удара, однако сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что из-за последствий вражеской атаки пришлось эвакуировать пациентов. Сейчас в заведении отсутствует электроэнергия, вода и кислород.