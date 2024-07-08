Внаслідок удару 8 липня було зруйновано два поверхи одного із корпусів лікарні площею приблизно 400 метрів квадратних. Про ліквідацію наслідків президент України розповів під час пресконференції з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском у Варшаві, передає 24 Канал.

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Для переїзду "Охматдиту" шукають нову локацію

Зеленський повідомив, що вже контактував із міністром внутрішніх справ та іншими представниками Кабінету Міністрів щодо пошуку нової локації. За його словами, локація для переїзду працівників і пацієнтів може бути знайдена вже до кінця дня.

Я розмовляв із міністром внутрішніх справ та іншими нашими представниками Кабінету Міністрів. Я попросив, щоб ми дуже швидко наразі знайшли локацію, щоб дуже швидко технічно ця локація була підготовлена, щоб "Охматдит" зміг переїхати туди, щоб дати допомогу дітям. Вони мені на кінець дня сьогодні скажуть, що знайшли. Тобто, цю інформацію ми отримуємо. Після цього вже буде наступний крок,

– сказав глава держави.

Володимир Зеленський додав, що немає точної статистики, скільки людей перебувало у лікарні на момент удару, однак наразі тривають роботи з ліквідації наслідків.

Раніше повідомлялось, що через наслідки ворожої атаки довелося евакуювати пацієнтів. Наразі у закладі відсутня електроенергія, вода та кисень.