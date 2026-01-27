В вагоне, куда попал российский дрон, было 18 человек, – Зеленский об ударе по поезду
Российские военные ударили дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области 27 января. Президент Украины отметил, что в вагоне, в который попал один из российских дронов, находилось 18 человек.
Детали российского террора Харьковщины рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.
Что Зеленский говорит об ударе по поезду на Харьковщине?
Президент заявил, что в любой стране удар дронов по гражданскому поезду рассматривался бы одинаково – исключительно как терроризм. Это не имело бы никаких сомнений в квалификации ни в Европе, ни в Америке, ни в арабском мире, ни в Китае, ни где-либо еще.
Он отметил, что нет и не может быть никакой военной цели в том, чтобы уничтожить гражданских в вагоне поезда.
В частности, в том поезде было более 200 человек. А в вагоне, в который попал один из российских дронов, было 18 человек,
– заявил Зеленский.
Он уточнил, что в целом от этого удара тремя дронами по состоянию на вечер 27 января известно о четырех погибших.