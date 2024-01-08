Российская атака унесла жизни 11 человек, среди них – 5 детей. Фрагменты тел восьми человек до сих пор ищут.

Смотрите также "Подумала, что это сосед через стенку ударил изрядно", – очевидца ракетной атаки на Кривой Рог

Приехали на праздники к родителям

В поселке Ровно ракета попала в домохозяйство. На месте дома – огромная воронка.

Соседи рассказывают, что в этом доме проживало три поколения семьи Самохваловых. Младший сын Александр с женой и двумя детьми – 7-летним сыном и 3-летней дочкой приехал к матери на праздники.

Сама бабушка жила здесь вместе с 9-летним внуком. Второй сын женщины служит в армии.

Пока спасателям удалось извлечь из-под завалов тела молодой женщины и ее маленькой дочери. Поиски останков тел еще четырех членов семьи продолжаются.

Сосед погибшей семьи Александр, раненный во время атаки, сдерживая слезы, говорит, что хочет мести.

На душе пустота. Жаль детей. Я разослал своим родственникам, живущим в России, свое фото и сказал, если поправлюсь, пойду обязательно мстить,

– обещает мужчина.

В Покровске два дома "просто исчезли"

В Покровске тоже ищут тела жертв. От двух частных домов ничего не осталось. Здесь жили семьи с детьми – мальчиками в возрасте 15 и 17 лет.

Сосед Владимир, дом, которого превратился в руины, отмечает, что погибшие были переселенцами из Авдеевки.

Обратите внимание! По словам главы ОВА Вадима Филашкина, семья переселенцев погибла в Ровно, а не в Покровске. По состоянию на 19.38 поисково-спасательные работы в Покровском районе завершились. Погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков. В настоящее время удалось установить 5 жертв. Опознаны трое погибших из с. Ровно – трехлетняя девочка, ее папа и мама, 32 и 30 лет. В Покровске установлены 34-летний мужчина и 37-летняя женщина. Криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел.

Удар по Покровскому району: что известно о трагедии