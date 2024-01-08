Російська атака забрала життя 11 людей, серед них – 5 дітей. Фрагменти тіл вісьмох людей досі шукають.
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Приїхали на свята до батьків
У селищі Рівному ракета влучила у домогосподарство. На місці будинку – величезна вирва.
Сусіди розповідають, що у цьому будинку мешкало три покоління родини Самохвалових. Молодший син Олександр із дружиною та двома дітками – 7-річним сином і 3-річною донечкою приїхав до матері на свята.
Сама бабуся жила тут разом із 9-річним внуком. Другий син жінки служить у війську.
Поки рятувальникам вдалося дістати з-під завалів тіла молодої жінки та її маленької доньки. Пошуки рештків тіл ще чотирьох членів родини тривають.
Сусід загиблої сім'ї Олександр, якого поранило під час атаки, стримуючи сльози, каже, що хоче помсти.
На душі порожнеча. Жаль дітей. Я розіслав своїм родичам, які живуть у Росії, своє фото і сказав, якщо одужаю, піду обов'язково мститися,
– обіцяє чоловік.
У Покровську два будинки "просто зникли"
У Покровську теж шукають тіла жертв. Від двох приватних будинків нічого не залишилося. Тут жили родини із дітьми – хлопчиками віком 15 та 17 років.
Сусід Володимир, оселя, якого перетворилася на руїни, зазначає, що загиблі були переселенцями з Авдіївки.
Удар по Покровському району: що відомо про трагедію
- Вдень 6 січня Росія обстріляли Покровськ та селище Рівне на Донеччині.
- Ворог випустив 8 ракет С-300.
- Наразі відомо про 11 загиблих та 10 поранених. Втім, про точну цифру жертв можна говорити після того, як будуть знайдені та ідентифіковані рештки людських тіл.
- У Покровському районі пошкоджено 203 приватні будинки та 15 багатоповерхівок.