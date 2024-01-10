Четверо погибших – в селе Ровно, еще трое – в Покровске. Впрочем, идентификация продолжается, ведь полицейские устанавливают личности еще 4 жертв российских ударов.

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Личности еще 4 жертв устанавливают

Днем 12 января в МВД сообщили, что полиция уже идентифицировала 7 погибших в Покровске и в селе Ровно. Следователи и криминалисты продолжают исследовать фрагменты тел, которые изъяли на местах ракетной атаки России 6 января.

В настоящее время удалось установить четырех погибших в селе Ровно — трехлетнюю девочку, ее папу и маму, 32 и 30 лет, 59-летнюю бабушку. Трех – в Покровске – 34-летнего мужчину и двух женщин, в возрасте 37 и 39 лет,

– уточнили в Министерстве.

Добавили, что идентификация продолжается. Полицейские устанавливают личности еще 4 погибших в результате российских обстрелов.

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