Четверо загиблих – у селі Рівне, ще троє – у Покровську. Втім, ідентифікація триває, адже поліцейські встановлюють особи ще 4 жертв російських ударів.

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Особи ще 4 жертв встановлюють

Вдень 12 січня у МВС повідомили, що поліція вже ідентифікувала 7 загиблих у Покровську та селі Рівне. Наразі слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетної атаки Росії 6 січня.

На цей час вдалося встановити чотирьох загиблих у селі Рівне — трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років, 59-річну бабусю. Трьох — у Покровську — 34-річного чоловіка та двох жінок, віком 37 і 39 років,

– уточнили в Міністерстві.

Додали, що ідентифікація триває. Поліцейські встановлюють особи ще 4 загиблих внаслідок російського обстрілу.

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