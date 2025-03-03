Удар "Искандером", жертвы и много пострадавших: все о трагедии на полигоне "Новомосковский"

Российская армия 1 марта ударила по полигону "Новомосковский" в Днепропетровской области, где находились украинские военные. В результате этой трагедии есть жертвы, а также много пострадавших.

Этот удар уже подтвердил и командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый, который пообещал привлечь виновных к ответственности. Что надо знать о трагедии с ударом по полигону "Новомосковский" – читайте в материале 24 Канала.

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Командующий Сухопутных войск подтвердил трагедию с ударом

Михаил Драпатый отметил, что трагедия на полигоне в Днепропетровской области – это ужасное последствие вражеского удара. Генерал отметил, что война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем.

От всего сердца выражаю искренние соболезнования семьям погибших, собратьям и всем, кто знал наших воинов. Сейчас продолжается расследование обстоятельств трагедии. Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно. Потому что мне тоже болит. Потому что изнутри разъедает гнев,

– сказал он.

Командующий Сухопутных войск предупредил, что каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, – все понесут ответственность.

Генерал также назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться".

Он также отметил, что будет требовать строжайшего наказания для тех, кто в годы войны продолжает небрежно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, тех, кто самоутверждается не в бою, а притесняя подчиненных.

Что известно о жертвах и пострадавших

В Сухопутных войсках рассказали, что 1 марта одно из подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины стало целью вражеского ракетного удара. К сожалению, в результате этого есть погибшие и раненые.

Журналисты Общественного, со ссылкой на собственные источники рассказали, что "большое количество раненых" после трагедии сейчас находится в больницах.

К помощи раненым военным также присоединились и волонтеры, которые собирают гуманитарную помощь, в виде одежды для мужчин, матрасы, еду и воду.

Украинский журналист Юрий Бутусов утверждает, что общее количество жертв в результате ракетного удара армии РФ по полигону составляет около 130 человек. Из них жертв может быть – более 30 человек.

Как комментирует Россия собственный удар, и кто мог дислоцироваться на полигоне

Минобороны России 2 марта обнародовало видео, на котором зафиксирован прилет кассетной боеголовки по скоплению личного состава ВСУ. Оккупанты утверждают, что удар был нанесен, вероятно, по местам дислокации 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ на полигоне "Новомосковский" возле села Черкасское.

В то же время украинский журналист Юрий Бутусов отметил, что на полигоне в поселке Черкасское якобы дислоцируется 168-й батальон резерва. Медийщик утверждал, что там почти все военнослужащие – это были люди после СЗЧ, которые самовольно оставили части и пытаются переместиться в другую воинскую часть.

Украинский блогер Сергей Стерненко отмечал, что этот полигон расположен в 100 – 130 километрах от линии боевого соприкосновения. Волонтер отмечал, что удар произошел под корректировку под российского разведывательного беспилотника.

По предварительным данным, враг мог ударить по полигону в Днепропетровской области баллистической ракетой типа "Искандер".