Но любое применение средств поражения без разведки и корректировки огня почти невозможно. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что после подтверждения информации принимают решение о запуске ракеты. Отметим, что по полигону в Подо-Калиновке прилетело 21 февраля.
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"Любые "глаза" для нас важны. Данные, допустим, нашей разведки радиотехнической, данные наших агентов на оккупированной территории проверяются. Дальше уже доразведка и корректировка огня. Shark – один из механизмов подтверждения цели", – сказал военный эксперт.
У украинских военных есть более десятка средств такого уровня, которые могут контролировать наличие оккупантов или вражеской техники. А еще – точно передавать координаты или уточнять их на определенный момент. Все, чтобы оружие попало именно туда.
Борьба с российскими системами
Украина имеет довольно серьезные механизмы противодействия радиоэлектронной борьбе врага. С этим очень сильно помогают союзники. Украинская команда радиотехников работает непосредственно на поле боя и определяет, как обойти российские системы. В частности, РЭБ и ПВО.
Есть наши механизмы уже нашего РЭБ, которые давят на ПВО противника. Мы видим хорошие результаты. До этого был удар по такому же полигону в районе Волновахи. То есть повторили еще раз и еще раз повторим, как только будет возможность выполнить такое боевое задание,
– подчеркнул лётчик-инструктор.
Что известно об ударе ВСУ на Херсонщине
- По полигону россиян прилетело неподалеку Алешковских песков на временно оккупированной Херсонщине. Проверить огневую подготовку российских военных приехало руководство группировки "Днепр" противника.
- Россияне говорят, что по полигону ударили из HIMARS. Туда прилетело трижды. В результате удара ВСУ враг потерял около 60 оккупантов. Уменьшилось у россиян и автомобильной техники.
- Российские так называемые военкоры раскритиковали российское командование, что учения провели в зоне действия украинских БПЛА и систем HIMARS. Оккупанты заявили, что теперь якобы надо обновить политику обучения.