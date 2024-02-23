Та будь-яке застосування засобів ураження без розвідки та коригування вогню майже неможливе. Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що після підтвердження інформації ухвалюють рішення про запуск ракети. Зазначимо, що по полігону в Подо-Калинівці прилетіло 21 лютого.

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"Будь-які "очі" для нас важливі. Дані, припустимо, нашої розвідки радіотехнічної, дані наших агентів на окупованій території перевіряються. Далі вже дорозвідка та коригування вогню. Shark – один із механізмів підтвердження цілі", – сказав військовий експерт.

В українських військових є понад десяток засобів такого рівня, які можуть контролювати наявність окупантів чи ворожої техніки. А ще – точно передавати координати чи уточнювати їх на певний момент. Усе, аби зброя влучила саме туди.

Боротьба з російськими системами

Україна має доволі серйозні механізми протидії радіоелектронній боротьбі ворога. З цим дуже сильно допомагають союзники. Українська команда радіотехніків працює безпосередньо на полі бою та визначає, як обійти російські системи. Зокрема, РЕБ та ППО.

Є наші механізми уже нашого РЕБ, які тиснуть на ППО противника. Ми бачимо хороші результати. До цього був удар по такому ж полігону в районі Волновахи. Тобто повторили ще раз і ще раз повторимо, щойно буде можливість виконати таке бойове завдання,

– наголосив льотчик-інструктор.

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