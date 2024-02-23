Та будь-яке застосування засобів ураження без розвідки та коригування вогню майже неможливе. Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що після підтвердження інформації ухвалюють рішення про запуск ракети. Зазначимо, що по полігону в Подо-Калинівці прилетіло 21 лютого.
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"Будь-які "очі" для нас важливі. Дані, припустимо, нашої розвідки радіотехнічної, дані наших агентів на окупованій території перевіряються. Далі вже дорозвідка та коригування вогню. Shark – один із механізмів підтвердження цілі", – сказав військовий експерт.
В українських військових є понад десяток засобів такого рівня, які можуть контролювати наявність окупантів чи ворожої техніки. А ще – точно передавати координати чи уточнювати їх на певний момент. Усе, аби зброя влучила саме туди.
Боротьба з російськими системами
Україна має доволі серйозні механізми протидії радіоелектронній боротьбі ворога. З цим дуже сильно допомагають союзники. Українська команда радіотехніків працює безпосередньо на полі бою та визначає, як обійти російські системи. Зокрема, РЕБ та ППО.
Є наші механізми уже нашого РЕБ, які тиснуть на ППО противника. Ми бачимо хороші результати. До цього був удар по такому ж полігону в районі Волновахи. Тобто повторили ще раз і ще раз повторимо, щойно буде можливість виконати таке бойове завдання,
– наголосив льотчик-інструктор.
Що відомо про удар ЗСУ на Херсонщині
- По полігону росіян прилетіло неподалік Олешківських пісків на тимчасово окупованій Херсонщині. Перевірити вогневу підготовку російських військових приїхало керівництво угруповання "Днєпр" противника.
- Росіяни кажуть, що по полігону вдарили з HIMARS. Туди прилетіло тричі. Унаслідок удару ЗСУ ворог втратив близько 60 окупантів. Поменшало у росіян і автомобільної техніки.
- Російські так звані воєнкори розкритикували російське командування, що навчання провели у зоні дії українських БпЛА та систем HIMARS. Окупанти заявили, що тепер буцімто треба оновити політику навчання.