"Достанем везде": Гуменюк подтвердила удар по оккупантам на полигоне на Херсонщине

Вооруженные Силы Украины ударили по оккупантам, когда те проводили тренировки на полигоне в Херсонской области. Российские военные пытались отработать слаженность своих действий.

Об этом в эфире телеканала Киев24 сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она добавила, что для ударов по личному составу врага будут использовать все имеющееся оружие, передает 24 Канал.

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Гуменюк рассказала детали удара по полигону

Гуменюк рассказала, что под прицелом украинских защитников оказались российские штурмовые группы, которые проводили тренировки. Она отметила, что оккупанты отрабатывали слаженность действий и ВСУ в этом им помогли.

Происходила тренировка штурмовых групп. Они пытались отработать слаженность своих действий. Мы сладили все. Чем работали? Мы используем все имеющееся у нас оружие и мощность. Поэтому не раскрываем для врага всех наших запасов. Пусть понимают, что достанем везде,

– рассказала Гуменюк.