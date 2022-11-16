Перепутали координаты Львова и Киева: удар по Польше может быть эпической ошибкой россиян

В польском поселке Пшеводув 15 ноября упали 2 ракеты. Пока необходимо дождаться официальных выводов инцидента, чтобы точно утверждать, чьи были эти ракеты.

Об этом для 24 канала сказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он отметил, что в НАТО уже знают, что именно попало.

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"В воздухе Польши находятся самолеты дальнего радиационного обзора. Они видят минимум на 500 километров. Баражируют в районе Люблина. Журналисты были на этом самолете и показали некоторые снимки с экранов. В Польше отлично с первой минуты знали, что куда летит", – сказал Катков.

Оккупанты могли ошибиться

Как отметил Катков, есть другой аспект – европейское издание Visegrád 24 отметило довольно интересную закономерность. Она кроется в координатах поселка Пшеводов.

Координаты совпадают с координатами Львова и Киева. Там 2 военных объекта, по которым были попадания. При подготовке целей к поражению могло произойти банальное смещение координат,

– рассказал Катков.

Координаты польского селения – 50.4709, 23.9343. Это широта Киева и долгота Львова. Катков сказал, что если эта информация окажется правдой, это может быть эпической ошибкой России и операторов, которые готовят летные задачи.

"На мой взгляд, такая ситуация возможна. В любом случае вопрос, когда прилетит ракета оккупантов в Польшу, был только вопросом времени. Это был вопрос, будет или нет. Похожая ситуация была с Молдовой недавно. Было понимание, что это произойдет. Об этом говорили даже с весны", – вспомнил Катков.

Он сказал, что от России идет множество пусков ненадежных ракет. Кроме того, как оказалось, координаты оккупанты прописывают вручную.

"Когда готовят массированный запуск, то там большое место для человеческой ошибки", – добавил Катков.

Обратите внимание – реакция на удар по Польше: смотрите видео

Какие координаты могли перепутать

По информации издания Defense Express, на широте 50.4709 в Киеве находится известный объект Минобороны Украины, по которому уже били оккупанты. Что касается Львова, то на долготе 23.9343 находится железнодорожная станция и один из оборонных заводов. Сбой координат мог относиться к двум ракетам.

"Первая получила координаты цели, приблизительно 50.4709, 23.9343, и упала в Польше. А другая – 49.8208, 30.5282. Она должна была упасть, если бы ее не сбили раньше, где-то в районе Узина, Киевской области", – отметили в издании.