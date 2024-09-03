Соединенные Штаты продолжат сосредотачиваться на укреплении противовоздушной обороны Украины и обещают больше помощи "в ближайшие недели". Об этом на аудиобрифинге во вторник, 3 сентября, заявил представителям прессы советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

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В Белом доме отреагировали на обстрел Полтавы

Джон Кирби выразил соболезнования украинцам после очередного массированного удара страны-агрессора по Полтаве.

Это еще одно ужасное напоминание о масштабах жестокости Путина в отношении народа Украины, способом, когда он пытается наказать их за собственное вторжение в эту страну, атакуя критически важную инфраструктуру и пытаясь усложнить им жизнь и получение средств к существованию,

– сказал представитель Белого дома.

Советник также отметил, что президент США Джо Байден "четко дал понять", что поддержка Украины со стороны США "остается непоколебимой, и мы продолжим сосредотачиваться на укреплении ее армии и противовоздушной обороны против таких атак".