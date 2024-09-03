По состоянию на 18:00 Офис прокурора заявил о 51 погибшем человеке и более 200 раненых. Еще 18 человек могли находиться под завалами.

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Что пишут СМИ об ударе по Институту связи

Видео с места происшествия показало разрушенные здания и раненых, которым помогают на улице. Ожидается, что количество погибших увеличится, при этом неизвестное количество людей еще находится под обломками,

– написали журналисты.

Они также вспомнили, что предыдущий такой массовый случай гибели украинских военных в результате удара российской ракеты произошел 17 мая 2022 года. Тогда в результате прилета по учебному центру "Десна" погибли 87 человек.

Иностранное СМИ также отметило, что Владимир Зеленский в очередной раз призвал усилить Украину противовоздушной обороной Запада и призвал союзников позволить использовать свое оружие дальнего радиуса действия для ударов вглубь российской территории, чтобы защитить Украину.

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СМИ писали, что Государственное бюро расследований открыло дело о халатности военных. Официальный комментарий пообещали предоставить позже.

Глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что обстоятельства трагедии в сотрудничестве с правоохранителями будет выяснять также Главная инспекция Минобороны.