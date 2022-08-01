Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он также отметил, что экономика – это тоже часть нашей войны, поэтому нужно ее поддерживать всеми силами.
Важно Сложный путь спасения от голода: из порта Одессы вышло первое судно с зерном
Удар по одесскому порту не испугал украинских аграриев, ведь уже более 5 месяцев продолжается полномасштабная война и все понимают, каков наш враг,
– отмечает Денис Марчук.
По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, больше на атаку по порту Одессы отреагировали наши западные партнеры – обеспечивающие суда и их страхование.
"Если мы увидим положительную тенденцию первых экспортных поставок зерна, только тогда вопросы безопасности и понимания того, что Украина выполняет свои обязательства, будет способствовать тому, что интенсивность движения кораблей – увеличится", – убежден Марчук.
Кратко о зерновом соглашении в Стамбуле
- Украина подписала соглашения об открытии зерновых коридоров. россия в рамках этих договоренностей пообещала не блокировать наши порты, чтобы мы имели возможность экспортировать продукцию. Контракт подписывали в Стамбуле с ролью ООН и Турции.
- При этом Турция извлекла свою выгоду от подписания такого соглашения. Государству пообещали приоритет в удовлетворении потребностей, связанных с зерном. Также она сможет покупать его дешевле, чем другие страны мира.
- россия же нарушила соглашение, не продержавшись даже суток. На следующий день утром оккупанты атаковали Одесский порт. На тот момент там хранилось зерно, готовое к экспорту. На это была ответная реакция мирового сообщества. русские еще раз показали, чего стоят сделки с ними.