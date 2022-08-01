Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он также отметил, что экономика – это тоже часть нашей войны, поэтому нужно ее поддерживать всеми силами.

Важно Сложный путь спасения от голода: из порта Одессы вышло первое судно с зерном

Удар по одесскому порту не испугал украинских аграриев, ведь уже более 5 месяцев продолжается полномасштабная война и все понимают, каков наш враг,

– отмечает Денис Марчук.

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, больше на атаку по порту Одессы отреагировали наши западные партнеры – обеспечивающие суда и их страхование.

"Если мы увидим положительную тенденцию первых экспортных поставок зерна, только тогда вопросы безопасности и понимания того, что Украина выполняет свои обязательства, будет способствовать тому, что интенсивность движения кораблей – увеличится", – убежден Марчук.

Важно отметить, что первое судно с нашим зерном выйдет из порта сегодня, 1 августа.

Кратко о зерновом соглашении в Стамбуле