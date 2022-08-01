Про це 24 каналу розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Він також зазначив, що економіка – це теж частина нашої війни, тому потрібно її підтримувати усіма силами.

Важливо Складний шлях порятунку від голоду: з порту Одеси вийшло перше судно із зерном

Удар по одеському порту не злякав українських аграріїв, адже уже понад 5 місяців триває повномасштабна війна і всі розуміють, яким є наш ворог,

– зазначає Денис Марчук.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, більше на атаку по порту Одеси відреагували наші західні партнери – ті, хто забезпечує судна та їх страхування, забезпечення.

"Якщо ми побачимо позитивну тенденцію перших експортних постачань зерна, тільки тоді питання безпеки і розуміння того, що Україна виконує свої зобов'язання, сприятиме тому, що інтенсивність руху кораблів – збільшиться", – переконаний Марчук.

Важливо зазначити, що перше судно з нашим зерном вийде з порту сьогодні, 1 серпня.

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