По предварительным данным, удары нанесли двумя ракетами "Искандер". Об этом рассказал изюмский городской голова Валерий Марченко.

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Новые подробности об ударе по пожарной части Изюма

По словам Марченко, в результате удара частично были разрушены частные дома, расположенные вблизи пожарной части. Сейчас специалисты осматривают повреждения и помогают людям устранять последствия.

Мэр подчеркнул, что ракетный обстрел произошел до сигнала воздушной тревоги и в помещении были дежурные, поэтому "спрятаться было невозможно".

Обратите внимание! В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что ночью 27 октября враг выпустил баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области в направлении Харьковщины.

Удар по Изюму 27 октября: что известно

В ГСЧС сообщали, что ночью враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм.

К сожалению, 8 спасателей пострадали.

Было повреждено само здание и 13 единиц техники.

Сейчас 4 сотрудника находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что ночью Николаевщина также подверглась вражеской атаке БпЛА типа "Shahed 131/136". Два из них были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. За пределами города Вознесенск были зафиксированы удары вражескими БпЛА типа Shahed 131/136. В результате попадания произошел пожар, который был локализован в 06:00. К счастью, обошлось без пострадавших.