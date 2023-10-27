За попередніми даними, ударів завдали двома ракетами "Іскандер". Про це розповів Ізюмський міський голова Валерій Марченко.

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Нові подробиці про удар по пожежній частині Ізюма

За словами Марченка, внаслідок удару частково були зруйновані приватні будинки, які розташовані поблизу пожежної частини. Наразі спеціалісти оглядають пошкодження та допомагають людям усувати наслідки.

Мер наголосив, що ракетний обстріл стався до сигналу повітряної тривоги і у приміщенні були чергувальники, тому "сховатися було неможливо".

Зверніть увагу! У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що вночі 27 жовтня ворог випустив балістичну ракету "Іскандер-М" з Воронезької області у напрямку Харківщини.

Удар по Ізюму 27 жовтня: що відомо

У ДСНС повідомляли, що вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм.

На жаль, 8 рятувальників постраждало.

Було пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.

Зараз 4 співробітників перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що вночі Миколаївщина також зазнала ворожої атаки БпЛА типу "Shahed 131/136". Два з них було знищено силами та засобами протиповітряної оборони. За межами міста Вознесенськ було зафіксовано удари ворожими БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок влучання відбулось пожежа, яка була локалізована о 06:00. На щастя, обійшлось без постраждалих.