Оккупанты обстреляли одно из предприятий Запорожья: вспыхнул пожар

Захватчики ежедневно наносят удары по украинским городам, в результате чего страдает разная инфраструктура. В частности, в Запорожье под вражеский обстрел попало предприятие. На месте вспыхнул пожар.

В ночь на вторник, 22 августа, из-за российской атаки загорелся завод. Пожарным удалось оперативно ликвидировать пламя, распространившееся на площадь в 200 квадратных метров.

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Масштабный пожар в Запорожье

Как пишут в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, огонь мог распространиться на большую полощу, однако этого не произошло благодаря спасателям.

Запорожские пожарные ликвидировали масштабный пожар, вызванный вражеским обстрелом. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на более значительную площадь,

– говорится в сообщении.

В то же время там отмечено: прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горят 14 автомобилей. Среди них – 4 грузовика, а также упаковочная тара на площадке.

"Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал", – констатировали в ГСЧС.

Как спасатели укротили огонь на предприятии в Запорожье: смотрите видео

Обратите внимание! В общей сложности к этой операции были привлечены 27 спасателей, а также 6 единиц техники.

Россия обстреливает Запорожье

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко утром 22 августа сообщил, что за минувшие сутки враг нанес около 100 ударов по 30 городам и селам региона.

Окрестности Запорожья атаковали две ракеты и три БПЛА. Взрывной волной были повреждены многие дома – на месте работают специалисты.

В то же время оккупанты совершили 83 обстрела из артиллерии по территории Зализничного, Полтавки, Преображенки, Затишья и других прифронтовых населенных пунктов.

Три обстрела из РСЗО были со стороны России по Новодаровке и Лукьяновке, два авиационных удара – по Новоданиловке, три атаки беспилотников – по Новодаровке и Степногорску.

По словам Малашко, в результате артиллерийских обстрелов по Преображенке погиб 51-летний мужчина. Кроме того, был ранен 43-летний мужчина – его доставили в больницу.