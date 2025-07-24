Россия нанесла прямой террористический удар по памятке ЮНЕСКО в Одессе
- Россия нанесла удар по Одессе, поврежден Приморский бульвар, памятник ЮНЕСКО, и рынок Привоз.
- В результате атаки пострадали жилые дома, разрушены квартиры, четыре человека и кошка травмированы.
- На месте работает ГСЧС и правоохранители для ликвидации последствий и документирования преступления.
В ночь на 24 июля Россия нанесла очередной террористический удар по Украине, среди целей была Одесса. В результате массированной атаки дронов пострадал Приморский бульвар – визитная карточка города, которая входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Председателя Одесской ОГА Олега Кипера. Кроме того, пострадали жилые дома города и рынок Привоз.
Детали Россия атаковала Одессу ударными БпЛА: возникли пожары, есть повреждения в историческом центре города
Около двух часов ночи Одессу атаковало до двух десятков российских дронов. Один беспилотник попал прямо посреди Приморского бульвара. Выбитые окна в исторических памятниках, повреждены фасады, побиты фонари и скамейки.
Последствия удара россиян по Одессе: Фото ГСЧС
На Привозе россияне выжгли два торговых павильона.
Легендарный одесский рынок Привоз. Настоящий символ города, известный своей атмосферой, колоритом и широким ассортиментом товаров. Это не просто место торговли, это живое сердце Одессы,
– написал Кипер.
Повреждения получила 9-этажка в Одессе: разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. В одном из подъездов возник пожар. Среди пострадавших четыре человека и кошка.
Также повреждены административное здание и АЗС.
Как сообщили в ГСЧС, с местными жителями работали психологи. На месте разрушенных квартир работали кинологи для поиска вероятных пострадавших. От ГСЧС привлечено 26 единиц техники и 112 спасателей.
На местах до сих пор продолжается ликвидация последствий российской атаки. Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.