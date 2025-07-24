Россия нанесла прямой террористический удар по памятке ЮНЕСКО в Одессе

В ночь на 24 июля Россия нанесла очередной террористический удар по Украине, среди целей была Одесса. В результате массированной атаки дронов пострадал Приморский бульвар – визитная карточка города, которая входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Председателя Одесской ОГА Олега Кипера. Кроме того, пострадали жилые дома города и рынок Привоз.

Детали Россия атаковала Одессу ударными БпЛА: возникли пожары, есть повреждения в историческом центре города

Около двух часов ночи Одессу атаковало до двух десятков российских дронов. Один беспилотник попал прямо посреди Приморского бульвара. Выбитые окна в исторических памятниках, повреждены фасады, побиты фонари и скамейки.

Последствия удара россиян по Одессе: Фото ГСЧС

На Привозе россияне выжгли два торговых павильона.

Легендарный одесский рынок Привоз. Настоящий символ города, известный своей атмосферой, колоритом и широким ассортиментом товаров. Это не просто место торговли, это живое сердце Одессы,

– написал Кипер.

Повреждения получила 9-этажка в Одессе: разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. В одном из подъездов возник пожар. Среди пострадавших четыре человека и кошка.

Также повреждены административное здание и АЗС.

Как сообщили в ГСЧС, с местными жителями работали психологи. На месте разрушенных квартир работали кинологи для поиска вероятных пострадавших. От ГСЧС привлечено 26 единиц техники и 112 спасателей.

На местах до сих пор продолжается ликвидация последствий российской атаки. Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.