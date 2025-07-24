Повідомляє 24 Канал з посиланням на Голову Одеської ОВА Олега Кіпера. Крім того, постраждали житлові будинки міста та ринок Привоз.

Деталі Росія атакувала Одесу ударними БпЛА: виникли пожежі, є пошкодження в історичному центрі міста

Близько другої ночі Одесу атакувало до двох десятків російських дронів. Один безпілотник влучив прямо посеред Приморського бульвару. Вибиті вікна у історичних памʼятках, пошкоджені фасади, побиті ліхтарі та лави.

Наслідки удару росіян по Одесі: Фото ДСНС

На Привозі росіяни випалили два торгових павільйони.

Легендарний одеський ринок Привоз. Справжній символ міста, відомий своєю атмосферою, колоритом і широким асортиментом товарів. Це не просто місце торгівлі, це живе серце Одеси,

– написав Кіпер.

Пошкоджень зазнала 9-поверхівка в Одесі: зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. В одному з під'їздів виникла пожежа. Серед постраждалих четверо людей та кішка.

Також пошкоджено адміністративну будівлю та АЗС.

Як повідомили в ДСНС, з місцевими жителями працювали психологи. На місці зруйнованих квартир працювали кінологи для пошуку ймовірних постраждалих. Від ДСНС залучено 26 одиниць техніки та 112 рятувальників.

На місцях досі триває ліквідація наслідків російської атаки. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.