В результате "хлопка" полностью разрушен ресторан Paradise в Ленинском районе Донецка. Подробнее о "праздничном хлопке" 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Традиционные ежегодные "поздравления"

Боевики собрались, чтобы отметить 10-ю годовщину провозглашения так называемой "деенерии". Стоит отметить, что "хлопок" 11 мая в Донецке происходит уже несколько лет подряд, в частности, когда оккупанты собираются на "празднование".

Это точно сдает кто-то из своих. Я не знаю кто именно сдал нашим на этот раз, но за более чем двухлетний опыт работы с сопротивлением по Мариуполю понял, что для россиян, особенно для днровцев, прийти и сдать своего, чтобы занять его место, просто классика жанра,

– сказал советник городского головы Мариуполя.

По его словам, если проследить динамику, особенно после полномасштабного вторжения, уже третий год подряд оккупанты собираются в каком-то ресторане и там их обязательно приветствует "хлопок".

Важно! По предварительным данным, во время удара в ресторане более 10 человек. Известно о 3 погибших и 8 раненых.



Последствия "хлопка" в Донецке 11 мая / Фото: росСМИ



Последствия "хлопка" в Донецке 11 мая / Фото: росСМИ

Россияне праздновали, что 10 лет назад им удалось ввести в заблуждение большое количество людей, проживающих на территории Донецкой области, и под этим предлогом началась тотальная оккупация.

Я вообще не понимаю, что за праздник, но пусть празднуют, прекрасный "салют". Хотели независимости – получили,

– советник городского головы Мариуполя.

К счастью, Донецк расположен не так далеко, поэтому для атак не нужны ракеты ATACMS или Storm Shadow. К слову, россияне заявляют, что удар был нанесен из РСЗО Himars.

"С одной стороны, оккупанты должны научиться, а с другой – они не способны учиться даже на своих ошибках", – отметил Андрющенко.

"Хлопок" на оккупированных территориях