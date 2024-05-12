В результате "хлопка" полностью разрушен ресторан Paradise в Ленинском районе Донецка. Подробнее о "праздничном хлопке" 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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Традиционные ежегодные "поздравления"
Боевики собрались, чтобы отметить 10-ю годовщину провозглашения так называемой "деенерии". Стоит отметить, что "хлопок" 11 мая в Донецке происходит уже несколько лет подряд, в частности, когда оккупанты собираются на "празднование".
Это точно сдает кто-то из своих. Я не знаю кто именно сдал нашим на этот раз, но за более чем двухлетний опыт работы с сопротивлением по Мариуполю понял, что для россиян, особенно для днровцев, прийти и сдать своего, чтобы занять его место, просто классика жанра,
– сказал советник городского головы Мариуполя.
По его словам, если проследить динамику, особенно после полномасштабного вторжения, уже третий год подряд оккупанты собираются в каком-то ресторане и там их обязательно приветствует "хлопок".
Последствия "хлопка" в Донецке 11 мая / Фото: росСМИ
Последствия "хлопка" в Донецке 11 мая / Фото: росСМИ
Россияне праздновали, что 10 лет назад им удалось ввести в заблуждение большое количество людей, проживающих на территории Донецкой области, и под этим предлогом началась тотальная оккупация.
Я вообще не понимаю, что за праздник, но пусть празднуют, прекрасный "салют". Хотели независимости – получили,
– советник городского головы Мариуполя.
К счастью, Донецк расположен не так далеко, поэтому для атак не нужны ракеты ATACMS или Storm Shadow. К слову, россияне заявляют, что удар был нанесен из РСЗО Himars.
"С одной стороны, оккупанты должны научиться, а с другой – они не способны учиться даже на своих ошибках", – отметил Андрющенко.
"Хлопок" на оккупированных территориях
- В оккупированном Мариуполе 2 мая было жарко. "Хлопок" прилетел в самый отдаленный район города, где была стоянка техники врага.
- "Праздничным салютом" Украина поздравила оккупантов в Мариуполе 9 мая. Поражено место расположения россиян на территории бывшей кондитерской фабрики "Рошен", которая в 2014 году прекратила работу и до сих пор стоит заброшенная.
- В городе Ровеньки на временно оккупированной Луганщине вечером 10 мая также прогремели взрывы. В результате удара нефтебаза получила значительные разрушения, а запасов горючего не осталось.