Ждем интересную информацию, – Коваленко об ударе ВСУ по россиянам на Луганщине

В интернете распространяется видео, как Силы обороны Украины нанесли удар тремя ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по скоплению оккупантов на временно оккупированной территории Луганской области. Вероятно, речь идет о населенном пункте Рогово, который расположен в 78 километрах от линии боестолкновения.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что в октябре ВСУ нанесли удар по Луганскому аэродрому и в районе Бердянска именно ракетой ATACMS расстоянием 160 километров с кассетной боевой частью. Это лишь подчеркивает, что таких ракет у американских партнеров много, и они продолжают их отправлять.

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Ничего удивительного нет

Военно-политический обозреватель отметил, что нет ничего удивительного в том, что Украина получает такие ракеты, ведь в свое время американцы поднимали вопрос об утилизации или модернизации Block 1, которые способны поражать цель на расстоянии 160 километров.

Эти ракеты позволяют нам полностью охватывать любой участок материковой части временно оккупированных территорий Украины. Если мы говорим об оккупированном Крыме, то только его северную часть, поскольку для охвата южных локаций нужны ракеты дальностью 300 километров,

– отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что нет ничего удивительного в том, что ВСУ нанесли удар по скоплению оккупантов.

Более того, Александр Коваленко считает, что именно там было место дислокации Штаба бригады управления 20-й общевойсковой армии. И там могла размещаться российская девятая бригада управления, поэтому уже в ближайшее время можно ожидать интересную информацию относительно нейтрализации некоторых персонажей из офицерского состава.

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