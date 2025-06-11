Пороховой завод в Тамбовской области, вероятно, на некоторое время прекратит работу. Бывший работник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что обычно такие объекты не состоят из одного здания, поэтому пока неизвестно, куда именно было попадание.

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Последствия удара для Путина

Иван Ступак заметил, что пороховой завод занимает довольно большую площадь, ведь там могут быть склады, хозяйственные, административные и производственные помещения.

Хочется верить, что прилетело именно по станкам или бункерах, где изготавливаются и перерабатывают вещества. Однако главное, что промышленная линия повреждена или разрушена. Хотелось бы, чтобы она лучше была полностью выведена из строя,

– сказал он.

Стоит понимать, что предприятие, по которому попали беспилотники, является очень серьезной целью, ведь порох, который там изготавливали, оккупанты использовали везде для ведения войны против Украины.

Обратите внимание! Дроны уже не впервые атакуют пороховой завод в Тамбовской области. Ранее это случилось 16 января 2025 года. Как сообщил Андрей Коваленко из Центра противодействия дезинформации, это предприятие поставляет взрывчатые вещества для российской армии, в частности стрелковое и артиллерийское оружие.

Ступак подчеркнул, если нет пороха, то россиянам придется его где-то искать извне, чтобы купить. Владимир Путин может договориться об этом с Северной Кореи, но это будет дополнительная нагрузка на государственный бюджет России.