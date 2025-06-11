Пороховий завод у Тамбовській області, ймовірно, на певний час припинить роботу. Колишній працівник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що зазвичай такі об'єкти не складаються з однієї будівлі, тому поки невідомо, куди саме було влучення.

Цікаво "Ти глянь, чьо там – нам пі***ц": у Тамбовській області БпЛА вразили пороховий завод

Наслідки удару для Путіна

Іван Ступак зауважив, що пороховий завод займає доволі велику площу, адже там можуть бути склади, господарські, адміністративні та виробничі приміщення.

Хочеться вірити, що прилетіло саме по верстатах або бункерах, де виготовляються та переробляють речовини. Проте головне, що промислова лінія пошкоджена або зруйнована. Хотілось би, щоб вона краще була повністю виведена з ладу,

– сказав він.

Варто розуміти, що підприємство, по якому влучили безпілотники, є дуже серйозною ціллю, адже порох, який там виготовляли, окупанти використовували всюди для ведення війни проти України.

Зверніть увагу! Дрони вже не вперше атакують пороховий завод у Тамбовській області. Раніше це трапилось 16 січня 2025 року. Як повідомив Андрій Коваленко з Центру протидії дезінформації, це підприємство постачає вибухові речовини для російської армії, зокрема стрілецьку й артилерійську зброю.

Ступак підкреслив, якщо немає пороху, то росіянам доведеться його десь шукати ззовні, щоб купити. Владімір Путін може домовитись про це із Північною Кореї, але це буде додаткове навантаження на державний бюджет Росії.