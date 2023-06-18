ВСУ "демилитаризовали" вражеский склад боеприпасов возле Геническа: спутниковые фото места удара

Утром 18 июня наши воины провели успешную "демилитаризацию" вражеского склада боеприпасов вблизи временно оккупированного Геническа Херсонской области. Речь идет о Рыкове.

Спутниковые кадры опубликовал OSTIN-эксперт из Токио Гиденори Ватанаве. Для сравнения, он показал снимки места удара за 16 июня.

Обратите внимание Мощный "хлопок" на российских складах: показываем на карте, где расположены Рыково и Партизаны

Как выглядит вражеский склад после удара ВСУ

Утром 18 июня в поселке Рыково Херсонской области прогремели мощные взрывы – ВСУ попали в склад боеприпасов россиян. Этот населенный пункт расположен в 75 километрах от временно оккупированного Мелитополя в направлении Крыма.

После удара от склада боеприпасов осталось в прямом и переносном смысле ничего. Таким образом, наши воины продолжают "демилитаризацию" оккупационных войск.

Склад боеприпасов россиян в Рыково до и после удара ВСУ: смотрите видео

По данным телеграмм-канала "Николаевский Ванек", именно в Рыковом россияне хранили немало боекомплекта, который развозили оккупантам на Запорожском направлении. Этот состав враг использовал в течение 8 месяцев и охраняли его элитные русские подразделения. В результате уничтожения состава погибли по меньшей мере 52 захватчика и немало раненых.

Утренние удары ВСУ по вражеским целям

У оккупантов утро начинается не с кофе, а с гораздо более горячих вещей – во временно оккупированных Рыково и Партизанах ВСУ нанесли точные удары по вражеским целям.

В Рыково боеприпасы детонировали с раннего утра в течение не менее 5 часов. Рыково расположено с обеих сторон железной дороги Федоровка – Мелитополь – Джанкой. В центре населенного пункта железнодорожная станция Партизаны, а на юго-западной окраине переезд через железнодорожные пути. В 3 километрах юго-восточнее поселка проходит автомагистраль М18 Харьков — Симферополь.

Также большой склад накрыли во временно оккупированных Партизанах. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал видео взрывов в Херсонской области. Заметил: "Партизаны горят! Хорошая работа, ребята! Больше огня!".