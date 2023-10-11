Так, на заседании Совбеза ООН он выдал, что в селе якобы хоронили "высокопоставленного украинского националиста". То есть россияне уже даже не скрывают, что совершили это преступление. Такими мыслями с 24 Каналом поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Смотрите также Наводчиков разоблачили, следователи идентифицировали новые останки: что известно об ударе по кафе в Грозе

Россияне словно хвастаются преступлениями

По словам Тизенгаузена, ранее оккупанты пытались скрыть свой терроризм. В частности, утверждали, что драмтеатр в Мариуполе и город бомбили "украинские неонацисты", а не россияне.

Они уже перестали скрывать свои преступления. Мне кажется, они поняли, что сколько ни лги – все равно докажут,

– сказал политтехнолог.

По его мнению, оккупанты изменили стратегию. Враг в откровенной и наглой форме подтверждает свои террористические преступления. Россияне будто хвастаются этим и задают вопрос: "Да, это мы. А что вы нам сделаете?".

Плевок в лицо НАТО и ЕС

Как отметил Тизенгаузен, раньше оккупанты похоже вели себя, когда говорилось о демонстративном убийстве. Например, отравление Александра Литвиненко или Сергея и Юлии Скрипалей.

Тизенгаузен рассказал, как изменилась риторика России по поводу совершенных ею преступлений: смотреть видео

В частности, два исполнителя отравления Скрипалей – Александр Мишкин и Анатолий Чепига – намеренно попадали во все камеры СМИ и говорили о своем преступлении с насмешкой. Кроме того, убийцам Литвиненко – Дмитрию Ковтуну и Андрею Луговому – после выполнения задания вручили российские государственные награды.

То есть они делают демонстративный плевок в лицо НАТО, ЕС. И на этот раз они снова начали восстанавливать такую тактику,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Трагедия в селе Гроза