Так, на засіданні Радбезу ООН він видав, що в селі нібито ховали "високопоставленого українського націоналіста". Тобто росіяни уже навіть не приховують, що скоїли цей злочин. Такими думками з 24 Каналом поділився політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Росіяни наче вихваляються злочинами

За словами Тизенгаузена, раніше окупанти намагалися приховати свій тероризм. Зокрема, стверджували, що драмтеатр у Маріуполі та саме місто бомбили "українські неонацисти", а не росіяни.

Вони вже перестали приховувати свої злочини. Мені здається, вони зрозуміли, що скільки не бреши – однаково все доведуть,

– сказав політтехнолог.

На його думку, наразі окупанти змінили стратегію. Ворог у відвертій та нахабній формі підтверджує свої терористичні злочини. Росіяни наче вихваляються цим та ставлять запитання: "Так, це ми. А що ви нам зробите?".

Плювок в обличчя НАТО та ЄС

Як зауважив Тизенгаузен, раніше окупанти схоже поводилися, коли мовилося про демонстративне вбивство. Наприклад, отруєння Олександра Литвиненка чи Сергія та Юлії Скрипалів.

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Зокрема, два виконавці отруєння Скрипалів – Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга – навмисно попадали у всі камери ЗМІ й говорили про свій злочин з насмішкою. Натомість вбивцям Литвиненка – Дмитру Ковтуну та Андрію Луговому – після виконання завдання вручили російські державні нагороди.

Тобто вони роблять демонстративний плювок в обличчя НАТО, ЄС. І цього разу вони знову почали відновлювати таку тактику,

– підкреслив Борис Тизенгаузен.

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