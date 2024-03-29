Поражены центр связи и корабли: разведка Британии показала фото последствий удара по Севастополю

В результате мощных ударов Украины по Севастополю российское командование вынуждено было эвакуировать свои корабли. Британская разведка отмечает значительное повреждение инфраструктуры и суден Черноморского флота.

Как отмечают в министерстве обороны Великобритании, ночью 24 марта украинские Воздушные силы нанесли серию ударов по стратегическим объектам в Крыму. Особенно пострадал центр связи Черноморского флота в Севастополе, где были зафиксированы структурные повреждения зданий, в частности обрушение крыши.

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Черноморский флот под ударом

Наблюдатели из Лондона сообщают о повреждении десантного и разведывательного кораблей, что свидетельствует об эффективности украинских ударов. В результате действий наших защитников дорогие российские суда, которые ранее использовали порт Севастополя, Кремль переместил на другие базы.

Несмотря на попытки России минимизировать потери, Украина продолжает эффективно снижать боеспособность Черноморского флота, ограничивая его действия в регионе,

– сообщает Минобороны Великобритании.

Уход российских кораблей из Севастополя является важным стратегическим успехом для Украины. Это не только подрывает морское присутствие оккупантов в Черном море, но и демонстрирует способность украинских Вооруженных Сил наносить точечные удары по вражеской инфраструктуре.



Повреждение коммуникационного центра Черноморского флота врага / Минобороны Великобритании

В целом ситуация в Крыму остается напряженной, но последние события подтверждают, что Украина способна эффективно противостоять агрессору. Международная поддержка, в частности информационная от союзников, продолжает играть ключевую роль в этом противостоянии.



Украина поразила российские корабли в оккупированном Севастополе / Минобороны Британии

Больше об атаке 24 марта

В ночь с 23 на 24 марта Севастополь подвергся ракетному обстрелу, во время которого было выпущено 18 ракет. По данным российской стороны, 11 из них были сбиты, но информация об "эффективности ПВО" врага остается неподтвержденной.

Разведывательный корабль "Иван Хурс" и два больших десантных корабля "Ямал" и "Азов" пострадали в результате ударов украинских сил, о чем писали СМИ и официальные источники. Также в ВМС сообщали, что центр связи и другие объекты инфраструктуры Черноморского флота в Севастополе получили повреждения.

Военная разведка Украины оценила повреждения десантного корабля "Ямал" как критические. Корабль, который имеет историю участия в аннексии Крыма, захватчики пытаются спасти, несмотря на серьезность повреждений.

Всего было поражено во время атаки 24 марта 2024 года два десантных корабля класса "Ропуха" россиян, а также танки и один разведывательный корабль класса "Юрий Иванов". Соответствующие суда есть на фото, опубликованном Министерством обороны Великобритании.