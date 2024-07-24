Украинский удар по складам в Воронежской области: разведчики Британии оценили результаты

Разведка Британии поделилась своими выводами относительно последствий украинского удара по российскому складу боеприпасов в Воронежской области 7 июля.

Собственно, именно этот вопрос описали в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании, датируемый 24 июля.

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Разведка Британии проанализировала результаты удара по складам в Воронежской области

Аналитики напомнили, что из открытых источников известно об украинском ударе беспилотниками 7 июля по российскому складу оружия в Сергеевке Воронежской области. Эта атака привела к почти полному уничтожению всего, что там находилось.

В британской разведке назвали это значительной потерей для российской армии, поскольку склад занимал около 9 квадратных километров.



В Британии проанализировали результаты удара Украины по складам в Воронежской области / Фото Ministry of Defense

Этот склад очень вероятно был местом хранения боеприпасов "земля-земля", а также стрелкового оружия для применения на фронте. Это еще больше усложнит России и так проблемные логистические цепочки и будет побуждать еще больше рассредоточивать подобные объекты из-за постоянной угрозы украинских ударов,

– говорится в обзоре.

Кроме этого, аналитики отметили, что этот инцидент в очередной раз указывает на то, что Россия имеет проблемы с прикрытием важных объектов даже в районах со значительной плотностью ПВО, поскольку это зона в пределах 80 километров от границы с Украиной.

"Россия не может безболезненно позволить себе такие потери, учитывая выбранную ею стратегию "войны на истощение" .... Такой подход требует огромные объемы боеприпасов. Россия сейчас полагается на своих немногочисленных иностранных партнеров в поставках, поскольку ее собственная оборонная промышленность испытывает трудности с тем, чтобы удовлетворять потребности на фронте", – резюмировали в обзоре.