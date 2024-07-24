Власне, саме це питання описали в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії, що датується 24 липня.

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Розвідка Британії проаналізувала результати удару по складах у Воронезькій області

Аналітики нагадали, що з відкритих джерел відомо про український удар безпілотниками 7 липня по російському складу зброї у Сергіївці Воронезької області. Ця атака призвела до майже цілковитого знищення всього, що там перебувало.

У британській розвідці назвали це значною втратою для російської армії, оскільки склад займав близько 9 квадратних кілометрів.



У Британії проаналізували результати удару України по складах у Воронезькій області / Фото Ministry of Defense

Цей склад дуже ймовірно був місцем зберігання боєприпасів "земля-земля", а також стрілецької зброї для застосування на фронті. Це ще більше ускладнить Росії і так проблемні логістичні ланцюжки та спонукатиме ще більше розосереджувати подібні об'єкти через постійну загрозу українських ударів,

– ідеться в огляді.

Крім цього, аналітики зауважили, що цей інцидент вкотре вказує на те, що Росія має проблеми із прикриттям важливих об'єктів навіть у районах зі значною щільністю ППО, оскільки це зона у межах 80 кілометрів від кордону з Україною.

"Росія не може безболісно дозволити собі такі втрати, зважаючи на обрану нею стратегію "війни на виснаження"…. Такий підхід вимагає величезні обсяги боєприпасів. Росія зараз покладається на своїх нечисленних іноземних партнерів у постачанні, оскільки її власна оборонна промисловість має труднощі з тим, щоб задовольняти потреби на фронті", – резюмували в огляді.