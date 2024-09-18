В разговоре с 24 Каналом руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок назвал интересную деталь мощной атаки – украинские дроны могли залететь в Торопец с территории Беларуси.

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Мог ли Лукашенко предоставить ВСУ воздушное пространство Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 18 сентября заявил, что якобы достиг договоренностей с украинскими властями по своим каналам о том, чтобы не разглашать в СМИ факты залетов ни российских, ни украинских беспилотников на территорию его страны.

То есть наши беспилотники вполне могли лететь по территории Беларуси и залететь на склады. Расстояние от границы с Беларусью до этих складов примерно 130 километров,

– сказал Клочок.

Это демонстрирует результативную работу западных спецслужб, в частности европейских и американских, с Лукашенко. Ведь он в течение длительного времени является объектом пристального внимания Украины, России и Запада относительно того, присоединятся ли вооруженные силы Беларуси к войне на стороне России.

Мы помним скандал, когда Лукашенко убрал войска от границы с Украиной перед началом Курской операции. Тогда даже приезжал муж российской пропагандистки Ольги Скабеевой – Евгений Попов, который провел с Лукашенко интервью-допрос, пытаясь выяснить, почему Беларусь убрала войска, сотрудничает с Польшей и тому подобное,

– напомнил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

По его словам, сейчас складывается впечатление, что самопровозглашенный президент Беларуси благосклонно относится к любым мирным инициативам, которые звучат в публичной плоскости и не хочет участвовать в войне против Украины, а Владимир Путин с этим ничего сделать не может.

По мнению Клочко, белорусский коллега Путина имеет на него компромат, который может стать публичным, если с Лукашенко что-то случится.

Сейчас уничтожение российских складов с боеприпасами является вопросом номер один для успеха Украины. Не случайно секретарь Совбеза России Сергей Шойгу ездил в Северную Корею, Сирию, Иран – у России реально есть проблемы с тем, чтобы производить в достаточном количестве боеприпасы для ведения войны высокой интенсивности.

Чего боится Лукашенко

Во время одного из выступлений Лукашенко жаловался, что США якобы дали "зеленый свет" Киеву на атаки пограничной инфраструктуры Беларуси, потому что рядом летают российские беспилотники. От страха белорусский узурпатор заявил, что нападение на Беларусь станет началом Третьей мировой войны.

Я считаю, абсолютно справедливым объектом для поражения на белорусской территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода, который помогает России выживать. В целом в Беларуси много объектов, которые сотрудничают со страной-агрессором и могут быть уничтожены,

– отметил Клочок.

К тому же Лукашенко неоднократно публично признавал, что помогает Путину убивать украинцев, поэтому он является законной целью Украины. Возможно, самопровозглашенному президенту пригрозили и он предоставил Украине воздушное пространство своей страны.