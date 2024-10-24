Поврежден отель: спасатели показали жуткие кадры из Староконстантинова после удара

Хмельницкая область ночью 24 октября находилась под атакой вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед". Российский БПЛА удалось сбить, однако падение обломков повлекло за собой разрушение инфраструктуры.

Так, в Староконстантинове в результате падения обломков поврежден отель и двухэтажный дом, возникли пожары. У ГСЧС Украины показали кадры разрушений.

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Какие последствия удара по Староконстантинову

Падение обломков вызвало возгорание в нескольких локациях. Пожарные ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня. Из поврежденного отеля и дома чрезвычайники эвакуировали 40 человек.

В Староконстантинове есть разрушения / Фото ГСЧС Украины

Во время проведения аварийно-спасательных работ враг совершил повторный обстрел. Разрушениям подвергся магазин ритуальных услуг вблизи места предыдущего попадания, где работали пожарные.

В результате повторного обстрела есть повреждения: смотрите видео

К слову, в результате ночной атаки в одном из районов Киевщины в результате падения обломков сбитых вражеских целей есть незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий. К счастью, там пострадавших среди населения нет.