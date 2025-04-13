Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера ГСЧС Сумщины в эфире телемарафона.

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Что происходит на месте обстрелов в Сумах 13 апреля

Сейчас спасатели работают в одном из самых поврежденных зданий – там нет стены. И хотя не сообщали о том, что кто-то может быть там под завалами, проверить все равно надо. Для этого привлекают кинологические расчеты и технику для проведения высотных работ, чтобы демонтировать аварийные конструкции. После ГСЧС будут работать вручную.

Также с места обстрела забрали пораженный троллейбус, где было больше всего мирных людей. Одновременно горели 10 гражданских авто, людей деблокировали гидравлическими ножницами. Повреждено более 20 зданий.

Спикер ГСЧС Сумщины говорит, что все объединены, помогают волонтеры. Также приехали коллеги из Ромнов. Но, к сожалению, спасатели вынуждены идти в укрытие каждые 10-15 минут из-за угрозы повторного удара. К этому призывают и гражданских.

На 15:35 известно о 99 пострадавших, из них 11 детей. 32 человека погибли, из них двое детей.