По словам президента Владимира Зеленского, одна из ракет захватчиков попала в здание университета, другая – взорвалась прямо над улицей, передает 24 Канал.

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Какие разрушения в городе вызвала Россия

В результате вражеской атаки повреждения получили офисы местных редакций, пресс-клуб, центр культуры и театр. Об этом для "Детектор медиа" рассказала региональный представитель Института массовой информации Алена Яцына.

По ее словам, в офисе редакции медиа "Цукр" и в одном из залов Сумского пресклуба вылетели окна.

Последствия атаки для офиса "Сахара" / Фото главного редактора издания Дмитрия Тищенко

В "Конгресс-центре" Сумского государственного университета разрушены фотовыставки "Кордон медиа" и Сумского культурного центра. Также полностью разрушен театр "Няньки", который располагался в укрытии "Конгресс центра".

Полностью уничтожен и офис местного ютуб-проекта "Сумской канал". Также пострадал Сумской областной научно-методический центр культуры и искусств – там поврежден офис, в частности мебель и техника.