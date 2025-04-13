За словами президента Володимира Зеленського, одна із ракет загарбників влучила у будівлю університету, інша – вибухнула просто над вулицею, передає 24 Канал.

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Які руйнування у місті спричинила Росія

Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали офіси місцевих редакцій, пресклуб, центр культури й театр. Про це для "Детектор медіа" розповіла регіональна представниця Інституту масової інформації Альона Яцина.

За її словами, в офісі редакції медіа "Цукр" і в одному з залів Сумського пресклубу вилетіли вікна.

Наслідки атаки для офісу "Цукру" / Фото головного редактора видання Дмитра Тіщенка

У "Конгрес центрі" Сумського державного університету зруйновані фотовиставки "Кордон медіа" і Сумського культурного центру. Також повністю зруйнований театр "Няньки", який розташовувався в укритті "Конгрес центру".

Вщент знищено й офіс місцевого ютуб-проєкту "Сумський канал". Також постраждав Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв – там пошкоджений офіс, зокрема меблі та техніка.