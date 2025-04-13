Про черговий воєнний злочин окупантів 24 Канал повідомляє з посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
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Атака БпЛА по містечку на Чернігівщині
Російська армія вкотре вдарила по прикордонному місту Семенівка. Під удар ворожого БпЛА потрапила міська лікарня. Цей об'єкт вороги вже обстрілювали КАБами в січні. Тоді авіаудари були націлені на житловий масив міста Новгород-Сіверського району.
Цього разу росіяни застосували ударні дрони. Пошкоджень зазнали реанімаційне та стоматологічне відділення лікарні.
Внаслідок удару було поранено медичну працівницю – медсестру.
Росіяни завдали чергового удару по Семенівці / Фото Чернігівської ОВА
Підступний удар і вже не перший, на жаль. І це у велике церковне свято, на Вербну неділю. У російських злочинців немає нічого людського,
– підкреслили в ОВА.
Інші атаки на Семенівку
- 4 квітня російська армія завдала удару з безпілотників по залізничному вокзалу в Семенівці. Влучання в дах було прямим, також пошкоджень зазнали вікна будівлі. На щастя, тоді обійшлося без постраждалих і загиблих.
- Також Семенівську міську лікарню окупанти обстріляли у вересні минулого року. Російські війська серйозно пошкодили вікна та електропостачання. Постраждалих під час того обстрілу не було.
- У серпні 2023 року російський "Шахед" частково зруйнував будівлю міської ради у Семенівці. У сусідньому будинку культури вилетіли вікна. Удар по прикордонному місту наніс цивільній інфраструктурі серйозні пошкодження.