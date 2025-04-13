В соцсети Х Марко Рубио прокомментировал российскую атаку на Сумы, передает 24 Канал.

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Что сказал Рубио

Госсекретарь США выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате "ужасной ракетной атаки России на Сумы".

Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация прилагают столько усилий, чтобы положить конец этой войне и достичь устойчивого мира,

– написал чиновник.

К слову, обстрел Сум прокомментировал представитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог. Он заявил, что эта российская атака на гражданских "выходит за пределы приличия". Между тем посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что оккупанты умышленно использовали для удара по городу кассетные боеприпасы, чтобы вызвать как можно больше жертв.