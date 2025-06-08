Сама выбралась из-под завалов и начала откапывать родных: героическая история 13-летней Арины из Сум

30 января 2025 года российский "Шахед" попал в многоквартирный дом в Сумах. В МВД рассказали, как 13-летняя Арина Журба, несмотря на боль, помогала спасти свою семью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой видео из цикла "Дети-герои".

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Что известно о героическом поступке Арины Журбы

Так, 13-летняя Арина Журба вместе с отцом и братом проживала на 6 этаже дома, в которых попал российский дрон. В момент удара девочка находилась в своей комнате, а брат был в гостиной, а папа спал в другой спальне.

19 часов продолжалась спасательная операция. Маленькая Арина боролась. Она самостоятельно выбралась из-под завалов и, несмотря на боль, начала откапывать папу и старшего брата Дениса. И ей это удалось,

– рассказали в министерстве.

Арина сразу же помогла отцу прийти в себя, но брат Денис был зажат тяжелыми плитами, которые было не под силу сдвинуть. Его удалось вытащить лишь после прибытия спасателей. Однако, к сожалению, Денис умер 2 февраля от полученных ранений.

Сейчас Арина с папой и мамой живет в новом доме, неподалеку от разрушенного.

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В целом в результате атаки на Сумы 30 января погибли 11 человек, травмированы были еще 14. В результате удара в 10-этажном доме было разрушено 9 квартир и 12 балконов. Также полностью уничтожены со второго по шестой этажи. Разрушения были таких масштабов, что часть людей просто зависла над бетонными плитами.