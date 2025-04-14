Ужасная стратегия россиян

Подорвать тыл, расшатать внутреннее социально-политическое в Украине состояние, максимально снизить уровень ее устойчивости и способности, продолжать оказывать сопротивление, путем воздействия на общественное мнение общества – вот основные цели этой комбинации. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Самый быстрый и достаточно эффективный способ для этого – террор дальнобойными мощными средствами поражения против плотнозаселенных районов и городов, с большим количеством жертв. Россияне делают это, чтобы запугать, сформировать в сознании как можно большего количества наших граждан ощущение фатальности и банальный страх в таком случае будет не лишним.

Удар по центру города Сумы свидетельствует о ряде вещей.

1. Реализовывать свою стратегию враг готов любой ценой – использование искусственных изделий, типа ракет к ОТРК, об этом наглядно свидетельствует. То есть противник готов использовать в этом деле любые средства поражения, которые есть в его распоряжении.

2. Выбор цели для такого рода ударов, связан с большим количеством жертв среди мирного населения, не является случайным или ошибочным. Это осознанная и вполне приемлемая для Кремля методология воздействия на противника. Соотношение "стоимость – результат", по его пониманию, здесь вполне приемлемы.

3. Эффективность воздействия также достигается тем фактом, что Украина в своем тылу не может прикрыть высокоэффективными средствами ПВО буквально все и всех. В первую очередь защищают военные и критически важные для функционирования государства объекты.

Противник это знает, а потому и выбирает для такого рода воздействия именно мирные кварталы и объекты – большая вероятность нанесения максимально возможного ущерба. Поэтому – осуществить почти мгновенное и реальное влияние на сознание людей.

4. Никакой морально-этической дилеммы, связанной с очевидной высокой вероятностью значительных жертв среди мирного гражданского населения, ни для самого Кремля, ни для непосредственных исполнителей этой методологии явно не существует. Центральная часть города, Вербное воскресенье и массированный ракетный удар....

Можем констатировать – нанесение мощных ударов именно по значительным населенным пунктам нашей страны со стороны врага является одним из важных (на его извращенный взгляд) элементов общей стратегии принуждения Украины к капитуляции.

Основная цель – сформировать в общественном мнении украинцев резкое неприятие любого продолжения войны. Страх в массовом сознании, ощущение беспомощности и фатальности – приоритеты врага в этом смысле.