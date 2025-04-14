Жахлива стратегія росіян

Підірвати тил, розхитати внутрішній соціально-політичний в Україні стан, максимально знизити рівень її стійкості та спроможності, продовжувати чинити спротив, шляхом впливу на громадську думку суспільства – ось основні цілі цієї комбінації. Про це заявив Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

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Найшвидший та достатньо ефективний спосіб для цього – терор далекобійними потужними засобами ураження проти щільнозаселених районів та міст, із великою кількістю жертв. Росіяни чинять це, щоб залякати, сформувати у свідомості якомога більшої кількості наших громадян відчуття фатальності та й банальний острах у такому випадку буде не зайвим.

Удар по центру міста Суми свідчить про низку речей.

1. Реалізовувати свою стратегію ворог готовий за будь-яку ціну – використання штучних виробів, типу ракет до ОТРК, про це наочно свідчить. Тобто противник готовий використати у цій справі будь-які засоби ураження, які є у його розпорядженні.

2. Вибір цілі для такого роду ударів, пов'язаний із чималою кількістю жертв серед мирного населення, не є випадковим чи помилковим. Це усвідомлена та цілком прийнятна для Кремля методологія впливу на противника. Співвідношення "вартість – результат", за його розумінням, тут цілком прийнятні.

3. Ефективність впливу також досягається тим фактом, що Україна у своєму тилу не може прикрити високоефективними засобами ППО буквально все й всіх. У першу чергу захищають військові та критично важливі для функціювання держави об'єкти.

Противник це знає, а тому й обирає для такого роду впливу саме мирні квартали та об'єкти – більша ймовірність завдання максимально можливої шкоди. Відтак – здійснити майже миттєвий й реальний вплив на свідомість людей.

4. Жодної морально-етичної дилеми, пов'язаної з очевидною високою ймовірністю значних жертв серед мирного цивільного населення, ані для самого Кремля, ані для безпосередніх виконавців цієї методології явно не існує. Центральна частина міста, Вербна неділя і масований ракетний удар....

Можемо констатувати – завдання потужних ударів саме по значних населених пунктах нашої країни з боку ворога є одним з важливих (на його збочений погляд) елементів загальної стратегії примушення України до капітуляції.

Основна мета – сформувати у громадській думці українців різке несприйняття будь-якого продовження війни. Острах у масовій свідомості, відчуття безпорадності та фатальності – пріоритети ворога у цьому сенсі.