В Киеве из-под завалов достали тело 17-летнего парня, на спасение которого ждали друзья

Ночью 24 апреля Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. Спасатели продолжают разбирать завалы, недавно они нашли тело 17-летнего парня.

Его с самого утра возле разрушенного дома ждали друзья. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру и Суспильне.

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Из-под завалов достали тело 17-летнего юноши

Наибольшие разрушения зафиксированы в Святошинском районе столицы. Там возле уничтоженного дома друзья ждали спасения парня, который не выходил на связь. Родителей погибшего юноши до сих пор ищут.

По состоянию на 17:00 количество погибших в результате атаки страны-агрессора на столицу возросло до 10. Из-под завалов дома в Святошинском районе достали тело 27-летней женщины и 17-летнего парня,

– сообщили в прокуратуре.

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По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, по состоянию на 17:31 известно о 12 погибших. К слову, в пятницу, 25 апреля, в Киеве объявлен День траура.